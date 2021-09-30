СБУ викрила групу, яка "продавала" моряків на судна для перевезення нелегалів

Працівники СБУ викрили міжнародне злочинне угруповання у Миколаївській області. Зловмисники вербували українських моряків, а згодом змушували їх працювати на кораблях, що доставляли нелегалів із Середньої Азії до країн Євросоюзу.

Українці отримували тюремні строки у країнах ЄС

За оперативними даними, схему організував громадянин України та його спільник із Туреччини. До злочину вони залучили ще щонайменше 6 осіб.

Читайте також "Це не лікарі, а нелюди": що відомо про медиків, які обкрадали онкохворих на Житомирщині

Жертвами зловмисників здебільшого були мешканці південних областей, які мали проблеми з дозвільними документами моряка.

Їм обіцяли високооплачувану роботу на суднах далекого плавання за кордоном. Для підтвердження надійності "компанії" одразу після "досягнення домовленостей" сплачували морякам 3 тисячі доларів авансу,

– розповіли у Службі безпеки.

Згодом з'ясовувалося, що місцем роботи цих моряків ставали судна, які "спеціалізувалися" на переправленні нелегальних мігрантів з країн Середньої Азії до Європейського Союзу.

Зауважимо, за такі злочини у країнах ЄС передбачене покарання до 20 років позбавлення волі. Частина українських моряків замість великих заробітків отримала великі терміни ув'язнення.

На одній людині зловмисники заробляли 4 тисячі доларів

Організатор-іноземець за одну завербовану людину сплачував своєму українському партнеру 7 тисяч доларів. Із них 3 тисячі – аванс моряку, а решта розподілялася між організатором-українцем та вербувальниками.

Загалом зловмисники організували небезпечну роботу для п'ятьох "партій" українців за кордон. Скільки саме людей постраждали невідомо, однак щонайменше 5 осіб ув'язнили в країнах ЄС.

Наразі одного з організаторів та його спільника-вербувальника затримали. Їм повідомили про підозру за статтею про торгівлю людьми.