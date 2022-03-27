СБУ викрила координатора диверсійних груп Росії в Харкові: його затримали

У Харкові спецпризначенці СБУ затримали чоловіка, який співпрацював з окупантами. Він координував диверсійні групи та терористичні угруповання з ОРДЛО, що діяли на Харківщині.

Під час затримання в чоловіка знайшли кілька важливих речових доказів: так звані "блокноти розвідника" та "блокнот старшого радіотелефоніста", які використовують російські окупанти.

Важливо Служба безпеки продовжує викривати диверсантів та колаборантів по всій Україні

Окрім цього, в затриманого було аж 5 бойових гранат, тротилові шашки із запалами та SIM-картки російських та білоруських операторів. Зараз чоловіка допитують представники СБУ.

СБУ системно й методично протидіє диверсійно-підривним проявам, які супроводжують бойові дії на території України. Адже ворог використовує їх як спосіб вплинути на хід війни та настрої громадян,

– зазначив речник СБУ Артем Дехтяренко.

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