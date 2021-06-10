СБУ викрила посадовців Міноборони, які завдали Україні збитків на 5 мільйонів

Військова контррозвідка СБУ викрила посадовців з підприємства Міноборони на розкраданні державних коштів. Незаконна схема завдала збитків державі на понад 5 мільйонів гривень.

Зловмисники незаконно використовували фонди Міноборони. При цьому, прикривалися заявами про боротьбу з корупцією на підвідомчих підприємствах.

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За попередньою інформацією, посадовці державного підприємства Міноборони передавали державне майно в оренду комерційним структурам.

Робили це всупереч вимогам законодавства. Зловмисники укладали фіктивні договори зберігання (надання послуг).

Наразі на території держпідприємства правоохоронці проводять низку слідчих дій – обшуки, виїмки. Це потрібно, аби задокументувати протиправну діяльність.



СБУ викрила незаконну схему посадовців Міноборони / Фото СБУ



Правоохоронці проводять обшуки / Фото СБУ

Військовий викрадав деталі до авіатехніки

Напередодні СБУ заблокувала викрадення й реалізацію комплектуючих до військової авіатехніки у Хмельницькій області. Схему організував військовий однієї з частин Міноборони.