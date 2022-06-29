СБУ викрила російських командирів, які віддали наказ розстріляти цивільних на Київщині

Комбат майор Максим Краснощоков та заступник командира роти майор Олександр Васильєв катували людей на Київщині. Вони наказували розстрілювати цивільних.

Підозрювані окупанти керували діями мотострілецьких підрозділів ворога під час тимчасової окупації села Перемога на Київщині. Про це повідомили в СБУ 29 червня.

Зверніть увагу Ракетний удар по Дніпру: під завалами СТО знайшли двох загиблих – чоловіка та жінку

Наказали розстріляти 7 людей

За даними слідства, окупанти силоміць утримували місцевих жителів в одному з приміщень і катували їх. Краснощовков і Васильєв особисто допитували людей і намагалися витягнути інформацію про військових ЗСУ, правоохоронців та учасників ТрО.

Згодом вони наказали розстріляти людей з автоматів прямо на місці катування і підірвати будівлю з тілами, щоб приховати воєнний злочин.



Окупант, що чинив звірства над жителями села Перемога / Фото СБУ

В Офісі генпрокурора повідомляють, що окупанти незаконно отримували 7 людей. З них 5 незаконно затриманих розстріляли. Сталося це в лютому.

Окупанти проводили незаконні допити чоловіків, били їх кулаками, ногами та застосовували вогнепальну зброю,

– мовиться в повідомленні.



Васильєв і Краснощоков наказували розстрілювати людей / Фото СБУ

Що загрожує зловмисникам

Наразі майорам Краснощокову та Васильєву – оголосили про підозру у вчиненні злочину. Відомо, що вони служать у 15-ої окремій мотострілецькій бригаді 2-ої гвардійської загальновійськової армії Центрального військового округу Росії.

Якщо провину зловмисників доведе суд, то їм загрожує передбаченого від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

Зверніть увагу – прикордонники показали життя в районі Лисичанська: відео