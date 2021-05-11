СБУ викрила злочинну групу, яка в Україні організувала міжнародну схему з продажу Pfizer

СБУ викрила міжнародне злочинне угруповання, яке продавало підроблену "вакцину" проти COVID-19. Зловмисники стверджували, що можуть поставляти препарат американської компанії Pfizer.

У мережі Інтернет шахраї розмістили рекламу щодо функціонування підприємств, зареєстрованих в України, які начебто мають можливість поставляти вакцину зі США.

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Що відомо про злочинців

Співробітники Служби безпеки встановили, що до складу угруповання входили громадяни України, Росії, Нігерії та Сьєрра-Леоне.

Щоб переконати клієнтів у наявності ліків, вони надавали потенційним покупцям підроблені гарантійні листи від українських банків.

Вартість однієї фейкової "вакцини" становила 250 доларів.

СБУ викрила шахраїв, які продавали фейкову вакцину Pfizer / Фото пресслужби СБУ

СБУ встановила, що зловмисники працювали, у першу чергу, на клієнтів з Росії та Індії – саме туди була таргетована їхня рекламна кампанія.

Спецслужбовці задокументували факти отримання передплат від "клієнтів" на тисячі доларів США. Викрили канал незаконного продажу наприкінці квітня.

СБУ викрила угруповання, що продавало фейкову вакцину Pfizer / Фото пресслужби СБУ

Викривши злочинне угруповання, СБУ не дала зловмисникам дискредитувати Україну в очах американської компанії Pfizer.

Відповідно до політики американської компанії приставки вакцини проти COVID-19 здійснюється виключно за контрактами, укладеними між Pfizer та державою.

Постачання препаратів здійснюються відповідно до переважних каналів поставки і конкретно до визначених країною місць вакцинації.