Служба безпеки України викрила схему розкрадання майже 17 мільйонів гривень. Як зазначили у СБУ, схема пов'язана з посадовцями історико-етнографічного заповідника, підвідомчого колишньому Міністерству культури.

Деталі справи

Співробітники СБУ з Києва та Київської області встановили, що у 2018 році генеральний директор заповідника та двоє його спільників придбали "фактично непотрібну" адміністративну будівлю у Переяславі на Київщині. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

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Чиновники придбали будівлю за понад 19 мільйонів гривень, хоча її фактична вартість становила 2,5 мільйона. Чоловіки підробили документи, зокрема звіти про оцінку майна, а різницю вартості привласнили.

Загалом у схемі брали участь 3 чиновники. Усім їм оголосили підозру за статтями:

про привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем;

про підроблення документів, печаток, штампів та бланків, а також їх збут;

про службове підроблення.

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Якщо провину чиновників доведуть, то їм загрожує: штраф до 17 тисяч гривень та обмеження волі до п'яти років