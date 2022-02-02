СБУ викрила замовників масових псевдомінувань у Черкаській області

Правоохоронці викрили замовників масових псевдомінувань на Черкащині. Ними виявилися троє неповнолітніх.

Свій вчинок юнаки пояснили тим, що "не вірили у те, що виконавець і справді замінує заклади". Тепер правоохоронці вирішують питання про повідомлення про підозру усім трьом неповнолітнім.

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Зловмисники зізналися

Двоє зловмисників родом із Черкас, а один із містечка Сміла. Вони одразу зізналися правоохоронцям у скоєному. Хлопці переконували, що просто не вірили у те, виконавець "зможе все замінувати". Однак вони хотіли "розважитися" таким чином та зірвати навчальний процес.

"Послуги" підлітки замовляли на закритих телеграм-каналах, які використовує Росія для поширення паніки в України.

Вони писали й уже викритому СБУ "мінеру". Він, нагадаємо, не лише користувався закритими чатами в Telegram, а й створив власний канал, на якому приймав "замовлення",

– йдеться у повідомленні СБУ.

Хлопців підозрюють у неправдивому повідомленні про мінування, за яке в Україні карають ув'язненням на термін від 4 до 8 років ув'язнення.

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