СБУ викрила замовників масових псевдомінувань у Черкаській області
Джерело:СБУ
Правоохоронці викрили замовників масових псевдомінувань на Черкащині. Ними виявилися троє неповнолітніх.
Свій вчинок юнаки пояснили тим, що "не вірили у те, що виконавець і справді замінує заклади". Тепер правоохоронці вирішують питання про повідомлення про підозру усім трьом неповнолітнім.
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Зловмисники зізналися
Двоє зловмисників родом із Черкас, а один із містечка Сміла. Вони одразу зізналися правоохоронцям у скоєному. Хлопці переконували, що просто не вірили у те, виконавець "зможе все замінувати". Однак вони хотіли "розважитися" таким чином та зірвати навчальний процес.
"Послуги" підлітки замовляли на закритих телеграм-каналах, які використовує Росія для поширення паніки в України.
Вони писали й уже викритому СБУ "мінеру". Він, нагадаємо, не лише користувався закритими чатами в Telegram, а й створив власний канал, на якому приймав "замовлення",
– йдеться у повідомленні СБУ.
Хлопців підозрюють у неправдивому повідомленні про мінування, за яке в Україні карають ув'язненням на термін від 4 до 8 років ув'язнення.
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Мінування у Черкасах: головне
- У середині січня 2022 року в Черкасах відбулася хвиля масових псевдомінувань. "Мінували" торгові центри, школи та навіть житлові будинки.
- Через це школи міста перейшли на дистанційне навчання, оскільки такі повідомлення кілька днів поспіль зривали навчальний процес.