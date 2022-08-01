СБУ затримала російських агентів, які шукали "слабкі місця" в обороні Сумщини

Контррозвідники Служби безпеки України затримали двох ворожих агентів. Вони здійснювали розвідку прикордонної території на Сумщині.

СБУ затримала двох російських агентів, які "працювали" на Сумщині

Днями СБУ ще й викрила незаконну схему, за якою російські диверсанти намагалися отримати фальшиві українські паспорти. За даними СБУ, двоє агентів збирали інформацію щодо українських Сил оборони на території Сумщини.

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Зловмисники збирали інформацію щодо місць дислокації, кількості військових та озброєння, а також наявних укріплень українських Сил оборони,

– заявили у відомстві.

За оперативною інформацією, ці дані противник хотів використати для можливого переправлення на територію регіону диверсійно-розвідувальних груп.

Агенти, яких затримала СБУ, були завербовані російськими спецслужбами під час повномасштабного вторгнення в Україну. Вони інформували своїх кураторів щодо ситуації у прикордонні.

Зловмисники здійснювали фото- і відеофіксацію військових об'єктів та передавали файли із прив'язкою до місцевості працівникам фсб.

Є докази комунікації з ворогом

Для комунікації між собою та передачі даних ворогу застосовували заходи конспірації та заздалегідь відпрацьовані закриті канали електронного зв'язку. Під час обшуків за місцями проживання зловмисників правоохоронці виявили комп'ютерну техніку та мобільні телефони із доказами комунікації з росіянами.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

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