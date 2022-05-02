СБУ встановила особи майже 900 окупантів, які чинили злочини на Київщині

СБУ станом на 2 травня вдалося встановити особи майже 900 окупантів, які чинили злочини проти мирного населення на Київщині.

Артем Дехтяренко – речник СБУ – повідомив, що силовики вже зібрали всю необхідну інформацію про окупантів. Окрім того, СБУ має докази їхніх звірств.

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За словами Дехтяренка, наразі перевіряють дані щодо причетності до злочинів понад 2,5 тисячі російських військових. Їхні підрозділи базувалися на Київщині.

СБУ встановила особи майже 900 російських загарбників, які чинили злочини проти мирного населення на Київщині,

– мовиться у повідомленні.

Дехтяренко наголосив, що СБУ продовжує документувати кожного окупанта. Загалом станом на 2 травня опитали вже майже 7 тисяч людей, які стали свідками російських звірств.

Викрили близько сотні колаборантів

Окрім того, речник СБУ розповів, що вже вдалося викрити близько сотні колаборантів. Саме вони допомагали російським загарбникам, які діяли на Київщині.

Дехтяренко зауважив, що СБУ хоче продовжити ефективну роботу. Аби документи воєнні злочини Росії, силовики відкрили гарячу лінію. Українців, які мають інформацію про злочини російських військових на Київщині, просять зателефонувати за номером +38 096 928 93 89. Окрім того, можна надсилати повідомлення у WhatsApp та Telegram.

На Київщині двоє місцевих співпрацювали з окупантами

Офіс генпрокурора повідомив, що у селі Залісся Броварського району двоє місцевих жителів допомагали російським загарбникам. Зрадники отримали від ворога військову екіпіровку, амуніцію, а також – зброю з боєкомплектом.

Колаборанти:

патрулювали населені пункти та перевіряли документи в інших місцевих жителів;

залякували краян;

розстріляли двох жителів села Велика Димерка.

Тепер зрадників судитимуть.

Як каратимуть колаборантів

Спікер Руслан Стефанчук розповів, що станом на 25 квітня Верховна Рада вже ухвалила низку законів про колабораціонізм. Президент Володимир Зеленський підписав документ.

Наразі ефективність законів залежить від роботи правоохоронців. Зокрема, Нацполіції. Окрім того, працюють над тим, аби в Україні більше не було зрадників.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов зауважив, що в Україні вже виявили сотні колаборантів.

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