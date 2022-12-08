СБУ встановила особу ватажка окупантів, який віддавав наказав стріляти по цивільних у Харкові

Служба безпеки України ідентифікувала ватажка окупантів, який дав наказ стріляти по цивільних авто у Харкові 24 лютого. Йому повідомили про підозру у порушенні законів та звичаїв війни.

У результаті слідчих дій правоохоронці встановили особу російського загарбника, який на початку повномасштабного вторгнення віддав наказ стріляти по українцях, які намагалися виїхати з Харківщини.

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Віддавав накази стріли по цивільним авто

Ним виявився заступник командира з військово-політичної роботи 25-ї окремої мотострілецької бригади Західного військового округу збройних сил російської армії підполковник Євгєній Зеленов.

24 лютого Зеленов командував однією з російських батальйонно-тактичних груп, яка вела активні бойові дії з підрозділами Сил оборони на східному напрямку.

Слідство встановило, що його окупаційне угруповання наблизилось до Харківської кільцевої дороги з боку селища Липці та заблокувало в'їзд до обласного центру. Місцеві жителі, які їхали з прикордонних населених пунктів регіону, вимагали розблокувати рух і чинили супротив окупантам.

Не всі російські солдати дослухалися до командира

Зеленов наказав підлеглим відкрити вогонь на ураження по автомобілях, в яких були цивільні громадяни. Тоді загинула одна людина, щонайменше двоє отримали важкі поранення.

Однак декілька російських військових відмовились виконувати злочинний наказ. Вони попросили людей залишити автівки та вийти.

Мати з донькою зупинились, російські солдати допомогли їм сховатись, проте їх побачили інші російські військові, які були готові виконувати злочинну вказівку свого командира. Вони почали стріляти по своїх та цим жінках.

Внаслідок цього один російський військовий та мати загинули, а доньці вдалось врятувати своє життя. Вона побігла до своєї машини та побачила російського солдата, який допомагав їй. Він з пораненням повз по землі. Жінка посадила його в автівку, рятуючи власне та його життя.

Що відомо про ватажка окупантів

Правоохоронці повідомили фігуранту про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством.

Наразі працівники СБУ встановлюють місце перебування загарбника.

За даними прокуратури, російський командир Євгєній Зеленов у 2008 році брав участь у війні Росії проти Грузії та "підтримував безпеку" у проведенні незаконного референдуму в українському Криму.