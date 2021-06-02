СБУ заблокувала потужний канал контрабанди бурштину до Китаю: фото, відео

Служба безпеки України провела широкомасштабну спецоперацію, у ході якої викрила потужний канал контрабанди бурштину до Китаю та країн Близького Сходу.

За даними слідства, злочинна організація, до складу якої входили громадяни України та іноземці, налагодила протиправну схему придбання бурштину в осіб, які незаконно видобувають його у Рівненській області.

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Використовуючи закриті профілі в соціальних мережах, вони здійснювали пошук покупців "сонячного каменю" та проводили онлайн аукціони. Надалі бурштин за підробленими документами перевозили контрабандним шляхом за кордон, зокрема до країн Близького Сходу та Китаю,

– йдеться у повідомленні.

Зловмисники навіть розробили спеціальний мобільний додаток, в якому була можливість обрати фракції бурштину за фотознімками та описом, замовити їх, безготівково оплатити та відстежувати маршрут доставки за індивідуальним кодом.

Правоохоронці провели обшуки

У межах досудового розслідування правоохоронці провели 67 обшуків на території Києва і Рівненської та Київської областей.

У ході їх проведення виявлено та вилучено:

понад 1 тонну незаконно видобутого бурштину сирцю;

майже 500 кілограмів бурштину "пейзаж" та ювелірних виробів зі сонячного каменю;

станки для кустарної обробки каміння;

130 тисяч доларів та 30 тисяч євро, отриманих від незаконної реалізації бурштину;

мобільні термінали із встановленим програмним забезпеченням, які використовувались для реалізації "елітного бурштину";

чорнові записи щодо обсягів незаконного бізнесу і клієнтів;

40 одиниць мотопомп та пожежні рукави для незаконного видобутку.

Досудове розслідування наразі триває, вирішуються питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

СБУ викрила потужний канал контрабанди бурштину / Фото Офісу генпрокурора

СБУ викрила потужний канал контрабанди бурштину до Китаю: дивіться відео