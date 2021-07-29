У 2020 році незаконно приватизували українські курорти на 5 мільярдів: суд арештував усе майно

Печерський районний суд Києва наклав арешт на 45 комплексів орієнтовною вартістю 5 мільярдів. Усі вони були незаконно виведені із державної власності у 2020 році.

Це вимушений крок, щоб зупинити злочинну схему і не допустити збитків від незаконної приватизації державних санаторіїв та об'єктів нерухомості, які перебувають на балансі профспілок.

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Силовики провели обшуки

Сьогодні силовики провели обшуки, щоб отримати докази протиправної діяльності зловмисників.

Слідчі дії відбулися у приміщеннях ПрАТ "Укрпрофтур", ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" та Федерації професійних спілок України.

Вилучили велику кількість документів, які мають важливе значення для досудового розслідування.

Зловмисники створили дієву схему відчуження державного майна. Вона полягає у заниженні ринкової вартості об'єкта в десятки разів та здійснення покупцем мінімальної офіційної оплати без погодження з Фондом державного майна,

– зазначили у Службі безпеки.

У СБУ наголосили, що це призводило до нанесення збитків державі в особливо великих розмірах.

При цьому реалізація майна здійснювалася родичам або особам з якими досягнуто попередньої згоди.

Які об'єкти вивели з держвласності

Потенційна сума неправомірної вигоди, яку отримували службові особи цих товариств, становить приблизно 50% за об’єкт від його реальної вартості.

Задокументовано незаконне виведення із держвласності таких об'єктів, як:

Санаторій "ЖОВТЕНЬ" (Конча-Заспа);

курортні санаторії в Одесі та Одеській області;

понад 15 санаторних об’єктів у курортному місті Очаків Миколаївської області;

будинок у місті-курорті Моршин;

тощо.

Наразі кібердепартамент СБУ спільно з ОГП та ДБР здійснюють досудове розслідування.



СБУ запобігла незаконній приватизації 45 державних санаторіїв та об'єктів нерухомості / Фото СБУ



Служба безпеки запобігла незаконній приватизації 45 державних санаторіїв та об'єктів нерухомості / Фото СБУ