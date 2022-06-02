СБУ запобігла серії ворожих кібератак на органи влади та критичну інфраструктуру України

Від початку повномасштабного вторгнення Росії, СБУ нейтралізувала понад 270 кібератак. Йдеться про низку хакерських нападів ворога на органи влади, операторів зв'язку та ЗМІ України.

Про це розповів речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко у відео, опублікованому 2 червня на офіційній сторінці відомства у телеграмі. Він зауважив, що останні спецоперації СБУ у сфері протидії ворогу в інформаційному та кіберпросторах стосувались низки регіонів нашої держави.

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Нейтралізація потужного хакерського угруповання на Полтавщині

У Полтавській області співробітники Служби безпеки України знешкодили хакерське угруповання, що працювало в інтересах спецслужб Росії. Зловмисники планували здійснити серію потужних кібератак на органи української влади та об'єкти критичної інфраструктури нашої держави.

До складу злочинної групи входили 4 хакери, які спеціалізувались на здійсненні DDoS-атак. За свою підривну діяльність вони отримали гроші через заборонені російські платіжні системи, а між собою та з куратором з Росії комунікували завдяки закритим каналам зв'язку.

Крім того, у регіоні було ліквідовано ботоферму російських спецслужб, яка використовувалась для масового поширення пропаганди та дезінформації. Цим займались майже 7 тисяч фейкових акаунтів, зареєстрованих на телефонні номери українських та зарубіжних сотових операторів.

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Протидія ворогу в інформаційному просторі

У Вінниці слідчі Служби безпеки завершили досудове розслідування щодо поплічниці Анатолія Шарія , яка підтримувала агресію Росії й виправдовувала злочини російських окупантів на території нашої держави. Справу проти неї передано до суду.

, яка підтримувала агресію Росії й виправдовувала злочини російських окупантів на території нашої держави. Справу проти неї передано до суду. У Києві було затримано російського інтернет-агента, який закликав до повалення й захоплення влади в Україні.

в Україні. На Донеччині працівники СБУ викрили антиукраїнського блогера, який агітував громадян нашої держави допомагати ворогу.

У Рівненській області, за матеріалами Служби безпеки, до суду направлено обвинувальний акт щодо колишньої співробітниці одного зі стратегічно важливих об'єктів регіону, яка поширювала кремлівську дезінформацію .

. На Черкащині кіберфахівці СБУ блокували діяльність трьох російських пропагандистів.

Додамо, що окрім цього, урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA попередила про нову кібератаку на державні організації нашої країни. Так, хакери почали ширити електронні листи на скриньки працівників держустанов з файлом "зміни оплати праці з нарахуваннями.docx". Зазначається, що відкриття цього документа загрожує ураженням комп'ютера шкідливою програмою Cobalt Strike Beacon.

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