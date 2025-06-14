СБУ запобігла теракту на дитячому майданчику в Одесі: агент ФСБ планував підірвати військового

Служба безпеки України запобігла теракту в Одесі. Агент ФСБ хотів підірвати українського офіцера на дитячому майданчику.

Зловмисника затримали "на гарячому" до моменту вибуху. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Одеську обласну прокуратуру.

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Агент ФСБ планував теракт у житловому районі

За даними СБУ, затриманий не вперше співпрацює із російськими спецслужбами. Ним виявився 31-річний мешканець Одещини. Його завербували через проросійські Telegram-канали, де пропонували "легкий заробіток".

У травні 2025 року зловмисник отримав "тестове" завдання та підпалив авто ЗСУ. Після його виконання куратори доручили вбити українського офіцера.

За даними слідства, правопорушник встановив саморобний вибуховий пристрій на дитячому майданчику в одному з житлових масивів міста. Вибухівка містила осколкові елементи та мала бути активована дистанційно.

Правоохоронці затримали агента на місці, де він планував теракт.

Зараз йому оголошено про підозру за кількома статтями, зокрема, замах на вчинення терористичного акту. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Нагадаємо, СБУ затримала підлітка, який планував теракт у столиці. За завданням від російських спецслужб, він мав підірвати будівлі ТЦК та СП. Правоохоронці запобігли теракту та затримали зловмисника.