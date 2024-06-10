Готував ракетні удари по об'єктах у Житомирі і Одесі: СБУ затримала 19-річного агента ФСБ

Служба безпеки 10 червня повідомила, що затримала 19-річного юнака, який виявився агентом російської ФСБ. Хлопець брав участь у підготовці ракетних ударів по військових об'єктах у Житомирі і Одесі.

Мовиться про військові навчальні заклади, а також шпиталі. Наразі зловмисник, який готував ракетні удари по цих містах, перебуває під вартою.

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СБУ затримала 19-річного юнака, який допомагав агресору

У СБУ розповіли, що найбільше ворога цікавила інформація про вищі військові навчальні заклади на території обох регіонів: в якому режимі вони працюють, чи було передислоковано особовий склад тощо. Також окупанти намагалися розвідати місця базування шпиталів та інших медустанов, де проходять лікування воїни Сил оборони.

Щоб отримати розвіддані, російська спецслужба залучила свого агента – 19-річного жителя Одеси. Молодик шукав швидкого заробітку в інтернеті й потрапив у поле зору ФСБ. За вказівкою окупантів він щодня обходив декілька локацій в обласному центрі, щоб з’ясувати, чи є там українські військовослужбовці,

– наголосили у Службі безпеки.

Хлопець, перебуваючи поблизу "потрібного" об'єкту, спостерігав за його периметром та контрольно-пропускними пунктами, а також робив відповідні фотознімки. Про всі отримані відомості агент месенджером звітував своєму російському куратору.

"Згодом ФСБ "відрядила" свого агента до Житомирщини, де він продовжив шпигувати за відпрацьованим алгоритмом. У разі підтвердження координат потенційних цілей, окупанти планували здійснити по них ракетно-дронові удари. СБУ затримала зрадника, коли він проводив дорозвідку поблизу об'єкту в Житомирі", – мовиться у дописі.

Також Служба безпеки вжила комплексних заходів, щоб убезпечити місця базування українських захисників.

Хлопця завербував співробітник СБУ

За даними слідства, 19-річний юнак перебував на дистанційному зв'язку з кадровим співробітником управління ФСБ по Москві та Московській області. Особу окупанта вже встановлено Службою безпеки.

За кожне виконане завдання він обіцяв своєму агенту грошову винагороду. Кошти мали надходити на банківську картку інформатора,

– зазначили в СБУ.

Зрештою слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за статтею про державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув'язнення.

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