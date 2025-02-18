"Зливав" дані ФСБ про ексзасуджених, що воюють на фронті: СБУ затримала агента ворога

СБУ спільно з ДБР затримала на Київщині російського агента. Він "зливав" до ФСБ дані про ексзасуджених, що воюють за Україну.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Службу безпеки України.

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Що відомо про затримання ворожого агента в Київській області

У Службі безпеки зазначили, що завербованим агентом виявився керівник відділення соціально-виховної та психологічної роботи однієї з виправних колоній столичного регіону.

За матеріалами справи, фігурант "зливав" окупантам інформацію про колишніх ув'язнених, які наразі воюють у лавах штурмових підрозділів Сил оборони на передовій.

Найбільше ворога цікавили персональні дані про осіб, що були засуджені, дати їх звільнення від покарання, а також назви військових частин, де вони виконують бойові завдання. Росіяни планували використати цю інформацію для встановлення локацій Сил оборони та спроб вербування українських воїнів,

– розповіли в СБУ.

Щоб отримати розвіддані, агент використовував свій доступ до службової документації, яка стосувалася особистих відомостей про колишніх ув'язнених, їхніх характеристик та подальшого розподілу на фронт.

"Правоохоронці задокументували підривну діяльність фігуранта і затримали його "на гарячому", коли він намагався відправити агентурний "звіт" до ФСБ. Одночасно були проведені заходи для убезпечення локацій Сил оборони", – зазначили у службі.

Під час обшуків у затриманого правоохоронці вилучили 5 мобільних телефонів та "змінні" сім-карти, які він використовував для конспіративного зв'язку зі своїм російським куратором.

Служба безпеки затримала російського агента, який зливав дані ФСБ про ексзасуджених / Фото СБУ

В обмін на співпрацю окупанти обіцяли своєму агенту "евакуацію" до тимчасово окупованого Луганська, звідки він приїхав на Київщину у 2014 році.

Зрештою на підставі зібраних доказів чоловіку повідомили про підозру за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Наразі зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.