"Зливав" дані ФСБ про ексзасуджених, що воюють на фронті: СБУ затримала агента ворога
- СБУ спільно з ДБР затримала російського агента, який передавав ФСБ дані про ексзасуджених, що воюють за Україну.
- Затриманому агенту оголошено підозру у державній зраді, йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.
- Під час обшуків вилучено мобільні телефони та сім-карти, які використовувались для зв'язку з російським куратором.
СБУ спільно з ДБР затримала на Київщині російського агента. Він "зливав" до ФСБ дані про ексзасуджених, що воюють за Україну.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Службу безпеки України.
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Що відомо про затримання ворожого агента в Київській області
У Службі безпеки зазначили, що завербованим агентом виявився керівник відділення соціально-виховної та психологічної роботи однієї з виправних колоній столичного регіону.
За матеріалами справи, фігурант "зливав" окупантам інформацію про колишніх ув'язнених, які наразі воюють у лавах штурмових підрозділів Сил оборони на передовій.
Найбільше ворога цікавили персональні дані про осіб, що були засуджені, дати їх звільнення від покарання, а також назви військових частин, де вони виконують бойові завдання. Росіяни планували використати цю інформацію для встановлення локацій Сил оборони та спроб вербування українських воїнів,
– розповіли в СБУ.
Щоб отримати розвіддані, агент використовував свій доступ до службової документації, яка стосувалася особистих відомостей про колишніх ув'язнених, їхніх характеристик та подальшого розподілу на фронт.
"Правоохоронці задокументували підривну діяльність фігуранта і затримали його "на гарячому", коли він намагався відправити агентурний "звіт" до ФСБ. Одночасно були проведені заходи для убезпечення локацій Сил оборони", – зазначили у службі.
Під час обшуків у затриманого правоохоронці вилучили 5 мобільних телефонів та "змінні" сім-карти, які він використовував для конспіративного зв'язку зі своїм російським куратором.
Служба безпеки затримала російського агента, який зливав дані ФСБ про ексзасуджених / Фото СБУ
В обмін на співпрацю окупанти обіцяли своєму агенту "евакуацію" до тимчасово окупованого Луганська, звідки він приїхав на Київщину у 2014 році.
Зрештою на підставі зібраних доказів чоловіку повідомили про підозру за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Наразі зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.