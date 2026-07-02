Полював за секретами українських дронів: СБУ викрила "крота" в академії Міноборони

Служба безпеки України затримала агента російської воєнної розвідки, який працював в одній з провідних академій Міністерства оборони. За даними слідства, він передавав Росії секретні розробки українських безпілотників і намагався розширити агентурну мережу.

Про це повідомили в Службі безпеки України.

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Що відомо про викриття зрадника?

Спецоперацію провела військова контррозвідка СБУ за сприяння Міністерства оборони, Головнокомандувача ЗСУ та керівництва навчального закладу. За даними слідства, підозрюваним виявився доцент наукового центру Військової академії, який мав доступ до державної таємниці та документів із грифами "таємно" і "цілком таємно".

Правоохоронці встановили, що він був завербований російськими спецслужбами через знайомого з Росії та з початку 2023 року співпрацював із ворогом. Слідство вважає, що агент копіював і передавав кураторам у Росії проєктну документацію щодо новітніх українських ударних безпілотників. Крім того, він готував необґрунтовано негативні висновки щодо перспективних розробок українських виробників, намагаючись зірвати їхнє впровадження у Силах оборони.

За інформацією СБУ, підозрюваний також намагався завербувати інших співробітників академії для розширення агентурної мережі. Особливий інтерес російської розвідки становили розробки у сфері БпЛА, ракетного озброєння та інших сучасних військових технологій. Правоохоронці повідомили, що тривалий час документували діяльність агента та використали його для дезінформації російських спецслужб, запобігши передачі секретних матеріалів. Чоловіка затримали безпосередньо в його службовому кабінеті, коли він намагався надіслати нову інформацію куратору.

Під час обшуків у нього вилучили мобільні телефони, ноутбук, флешнакопичувач та іншу техніку, яку він використовував для зв'язку з представниками ГРУ. Затриманому повідомили про підозру у державній зраді. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. У разі доведення вини йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

СБУ затримала "крота" в академії Міноборони / Фото Служби безпеки України

Нагадаємо, СБУ затримала у Дніпрі місцеву безробітну жінку, яку підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами. За даними слідства, вона коригувала ракетно-дронові удари, збирала інформацію про оборонні підприємства та передавала ворогу дані про наслідки атак для підготовки нових обстрілів. Жінці повідомили про підозру у державній зраді, їй загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.