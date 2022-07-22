СБУ спіймала агента, який здавав росіянам дані для обстрілів Житомирщини

Наші спецслужби продовжують ловити агентів росіян, які коригували вогонь ворога й давали йому дані про розташування об'єктів. Уникнути відповідальності не вдасться жодному з них.

Деякі українські громадяни вирішили зрадити Україну та стати на бік ворога, мріючи про "соціальну драбину" в окупованій державі. Тепер єдине, що їх чекає в майбутньому – це тривале тюремне ув'язнення.

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Затримання ворожого агента

Служба безпеки України повідомила про затримання мешканця Коростеня, який раніше працював на стратегічно важливому заводі. Він перейшов на бік ворога та мріяв увійти до його "розстрільних груп". Його куратором був працівник розвідки російських окупантів, який провів детальний інструктаж для свого "підопічного".

Правоохоронці встановили, що зрадник передавав своєму куратору карти місцевості, розташування військових об'єктів ЗСУ та підприємства, яке виготовляє оборонну продукцію.

Росіяни за допомогою отриманою інформації хотіли завдати ракетних ударів по стратегічній інфраструктурі. Розвідінформацію зрадник передавав куратору з гру по конспіративних каналах.

Зловмиснику про підозру у державній зраді в умовах воєнного стану, за рішенням суду його тримають під вартою.

Дивіться відео до теми – СБУ затримала агента, який працював на ворожу розвідку