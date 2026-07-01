Росія планувала просунути його на топпосаду: СБУ затримала агента ворожих спецслужб

Співробітники Служби безпеки України викрили чергового агента ворожих спецслужб. Він намагався організувати неофіційні переговори між представниками української та російської спецслужб щодо умов "мирної угоди".

Про це повідомляє СБУ.

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Що планував російський агент?

Слідчі встановили, що свої пропозиції агент узгоджував із керівництвом керівництвом російської воєнної розвідки (ГРУ) та сподівався нав'язати їх Україні.

Зокрема, однією з вимог було його призначення на керівну посаду, що дало б змогу приймати вигідні Росії рішення у сфері енергетики, а також отримувати інформацію про об'єкти критичної інфраструктури.

Ворог міг використати цю інформацію для завдання максимальної шкоди нашій державі,

– додали в СБУ.

Попри плани Кремля, контррозвідка СБУ спрацювала на випередження та затримала російського агента на етапі спроби працевлаштування до однієї зі структур.

Слідчі також з'ясували, що фігурант потрапив у поле зору росіян ще до початку повномасштабної війни і був готовий надати їм свою квартиру в Києві в разі захоплення столиці.

За даними СБУ, спочатку його діяльність координував співробітник Федеральної служби безпеки Росії Рінат Аміров, а згодом – представник російської воєнної розвідки Асланбек Актеміров.

Метою російської спецслужби було проведення інформаційних диверсій щодо дискредитації на той час керівництва енергетичної галузі, а також їх звільнення з подальшим призначенням російського агента,

– пояснили правоохоронці.

Під час обшуків в агента вилучили російський паспорт і мобільний телефон із доказами роботи на ворога.

У чоловіка знайшли російський паспорт / Фото: СБУ

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. У разі доведення вини чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

До слова, нещодавно СБУ також затримала двох агентів російських спецслужб з Дніпропетровщини, які збирали інформацію для російських ударів по енергетичній інфраструктурі регіону. Однією з головних цілей була теплоелектростанція, що живить прифронтові райони області.