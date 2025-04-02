СБУ затримала агентів російського ГРУ, які готували теракт у Львові

У Львові запобігли теракту російських спецслужб. Контррозвідка СБУ спільно з Нацполіцією затримала двох ворожих агентів, які готували підрив адмінбудівлі місцевого райвідділу поліції.

Агенти ГРУ мали пронести в держустанову саморобний вибуховий пристрій у пакеті. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на СБУ.

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Зрадників зловили "на гарячому"

Російські спецслужби планували дистанційно підірвати вибухівку у відділку поліції разом зі своїми агентами.

Слідство встановило, що виконавцями є 22-річна мешканка Києва та її 21-річний знайомий. Дівчина шукала "легкі гроші" у телеграм-каналах, де її й завербував співробітник ГРУ.

Спочатку він дав "тестове" завдання – розклеювати у Києві листівки з фейками російської пропаганди.

Після цього дівчину відправили до Львова. Із собою зрадниця взяла знайомого киянина.

Ворожі агенти отримали від куратора координати схрону, звідки забрали вибуховий пристрій, замаскований під вогнегасник.

Також поблизу "цілі" вони збирались встановити приховану відеокамеру з віддаленим доступом для окупантів, яка мала фіксувати переміщення агентів і наслідки теракту,

– розповіли у СБУ.

Однак, обох агентів затримали "на гарячому" у момент, коли вони наближалися з СВП до поліцейського відділку. Сталося це у понеділок, 31 березня, на Сихові.

У Львові затримали агентів ГРУ / Фото Офісу генпрокурора

Зловмисникам уже вручено підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Обоє зрадників наразі перебувають під вартою.