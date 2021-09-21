СБУ затримала бойовика-танкіста, який обстрілював українські позиції

Працівники СБУ повідомили про підозру чоловіку, який воював на стороні окупантів на Донбасі. Його затримали військовослужбовці ООС під час спроби таємно перетнути лінію розмежування.

У яких злочинах підозрюють бойовика

Під час досудового розслідування встановили, що затриманий входив до складу танкового підрозділу бойовиків Донецької області. Той був причетний до обстрілів позицій українських військових.

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До лав бойовиків зловмисник долучився у 2016 році. Ті призначили його механіком-водієм танку. Однак згодом окупант вирішив повернутися не територію України, яка підконтрольна українській владі. Тут він вирішив шукати роботу.

Затриманому повідомили про підозру за статтею про участь у терористичній групі. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою,

– розповіли в СБУ.

Наразі триває досудове розслідування для встановлення і притягнення до відповідальності інших осіб, які причетні до злочинів проти державної безпеки України.

СБУ майже рік ловила проросійського пропагандиста

Нещодавно в аеропорту "Бориспіль" СБУ затримала проросійського пропагандиста. Його злочинну діяльність викрили ще влітку 2020 року. Однак після оголошення підозри він втік. Під час переховування від слідства зловмисник продовжував вести підривну діяльність у ютубі та на телеграм-каналах.

До речі, під час обшуків у спільників пропагандиста правоохоронці вилучили пам'ятні відзнаки Московського вищого військового командного училища. Тепер затриманому загрожує від 5 до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна, або без неї.