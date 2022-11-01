Готував вибухи на Одеській залізниці: СБУ затримала диверсанта воєнної розвідки Росії

Служба безпеки України продовжує здійснювати успішні операції із викриття колаборантів. Новий випадок зафіксували в Одеській області.

СБУ затримала диверсанта воєнної розвідки Росії

Так, контррозвідка Служби безпеки затримала зрадника, який працював на Росію і готував вибухи на Одеській залізниці. Ним виявився один із посадовців одного з райвідділів поліції в Одесі, який після початку повномасштабного вторгнення був завербований представником російського ГРУ.

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Правоохоронці встановили, що зрадник збирав розвіддані про перевезення військової техніки, озброєння, боєприпасів і паливо-мастильних матеріалів на окремих ділянках Одеської залізниці. Отриману інформацію планував передати воєнній розвідці Росії для підготовки вибухів на основних логістичних шляхах Сил оборони на південному напрямку.

У пресслужбі СБУ повідомили, що для виконання завдання зловмисник встановив поблизу залізничної колії у передмісті Одеси дві дистанційні фотопастки. Пристрої дозволяли йому відстежувати переміщення рухомого складу в режимі реального часу та отримувати відповідні фото через мобільний додаток.



СБУ затримала диверсанта російської воєнної розвідки / Фото СБУ

Для конспірації російський агент постійно змінював зовнішність та канали зв'язку зі своїм російським "куратором". Також він використовував документи, оформлені на підставних осіб, зокрема паспорт громадянина України.

Фальшивий паспорт громадянина України / Фото СБУ

Співробітники СБУ затримали чоловіка під час налаштування пристрою дистанційного спостереження за маршрутом залізничного транспорту. Серед вилученого у зловмисника – понад 3 кілограми тротилу, протитанкова міна і підривачі.

Речі, які СБУ вилучила у зловмисника / Фото СБУ

СБУ затримала диверсанта російської воєнної розвідки, який готував вибухи на Одеській залізниці: відео