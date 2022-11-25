Наче приїхав до родичів, а справді готував диверсії: в Києві затримали російського агента

Служба безпеки України затримала у Києві російського агента, який приїхав з Криму начебто до родичів, а насправді – готувати диверсії.

Диверсант не встиг виконати поставлених завдань

Зловмисника перекинули з тимчасово окупованого Криму до Києва за місяць до повномасштабного вторгнення.

Увага СБУ затримала зрадника, який допомагав окупантам на катерах втікати з Херсона

Під виглядом відвідування родичів він певний час перебував у "сплячому режимі", а коли отримав вказівку діяти – його затримали,

– йдеться у повідомленні СБУ.

Зазначають, що зловмисник виконував завдання російської спецслужби зі збору розвідданих про місця дислокації та маршрути переміщення Сил оборони в столичному регіоні.

СБУ встановила, що ворожим поплічником виявився колишній співробітник розформованої міліції, який після звільнення з лав МВС у 2014 році залишився у Севастополі.

Після захоплення півострова зловмисник перейшов на бік окупантів, за що отримав від них призначення до створеного окупантами місцевого "управления полиции росії".



СБУ затримала російського диверсанта / Фото СБУ

Яким було завдання зрадника

За даними СБУ, зрадник намагався сформувати розгалужену мережу інформаторів. Для цього використовував свої зв'язки серед колишніх правоохоронців і представників кримінальних кіл.

Втім, реалізувати злочинні наміри йому не вдалося. Співробітники СБУ своєчасно викрили його, задокументували незаконні дії і затримали в результаті багатоетапної спецоперації.

Під час обшуку правоохоронці виявили:

внутрішній паспорт громадянина Росії та російський паспорт для виїзду за кордон;

мобільний телефон із доказами законспірованого листування з фсб через анонімний телеграм-канал;

матеріали, які підтверджують проходження "спецкурсу" на території тимчасово окупованого Криму.

Раніше в СБУ повідомили про затримання помічник "міністра мвд" псевдореспубліки. Чоловік був у розшуку з 2014 року. Слідчі встановили, що бойовик захоплював будівлю луганського управління СБУ, працював з російськими спецслужбами та створив мережу ворожих інформаторів

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