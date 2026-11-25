Служба безпеки України 24 листопада затримала у Слов'янську агентку ФСБ, яка коригувала російські обстріли. Нею виявилася місцева перукарка, що полювала на запасні командні пункти та колони військових.

Як повідомили в Службі безпеки України, цілями зловмисниці також були логістичні склади Сил оборони та Національної гвардії України. Для фіксації потрібних локацій вона пішки обходила місто або знімала військові об'єкти на телефон під час щоденних поїздок на роботу.

Полювання на координати Сил оборони

Усі зібрані координати коригувальниця вдома оформлювала у звіт для російського куратора. З'ясувалося, що на контакт із ворогом жінка вийшла через знайомого бойовика угруповання "100-ї мотострілецької бригади Республіканської гвардії ДНР", який співпрацює з "ФСБ по ДНР".

Зв'язок із ним фігурантка підтримувала в анонімному чаті месенджера, де також зголосилася підшукувати для російської спецслужби інших потенційних інформаторів.

Контррозвідники затримали жінку за місцем проживання та вилучили смартфон, який вона використовувала для шпигунської діяльності. Слідчі повідомили їй про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Наразі зловмисниця перебуває під вартою, їй загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Інші затримання на Донеччині

Раніше у Краматорську викрили контрактника, який видавав себе за волонтера для наведення російських обстрілів.

Крім того, на Слов'янському напрямку контррозвідка затримала агента, що розвідував позиції артилерії та пунктів управління безпілотниками.