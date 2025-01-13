Готували теракт: у Дніпрі російські агенти заклали вибухівку на залізничній станції

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією затримали агентів російських спецслужб, які намагалися підірвати цистерну з пальним на залізничній станції у Дніпрі.

На щастя, теракту на станції Укрзалізниці у Дніпрі вдалося запобігти. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на СБУ та Офіс Генерального прокурора.

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Що відомо про підготовку до теракту

Згідно з оприлюдненою інформацією, наркозалежні 36-річний чоловік та 23-річна жінка, які жили у цивільному шлюбі, за вказівкою російських спецслужб виготовили саморобний вибуховий пристрій у власній оселі. Їхні дії координував куратор, який обіцяв грошову винагороду.

Вони заклали вибухівку на колію 8 січня 2025 року, де стояла цистерна з пальним.

На щастя, їх вдалося затримати, а вибухівку, які фігуранти планували дистанційно активувати, нейтралізувати. Зазначається, що пара шукала "гроші на дозу" у тематичних телеграм-каналах, де, за даними слідства, вони потрапили у поле зору російської фсб.

Для конспірації вони придбали компоненти для СВП через Інтернет, а їхню доставку замовляли на різні адреси. За співпрацю з російською спецслужбою агенти сподівалися отримати грошові перекази з Росії, але замість цього одержали підозру від слідчих Служби безпеки,

– ідеться у повідомленні.

Їхні дії кваліфікували за статтею про закінчений замах на терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб. Наразі чоловік та жінка перебувають під вартою, їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Під час обшуків, як уточнюють в Офісі Генерального прокурора, правоохоронці вилучили засоби детонації, компоненти вибухового пристрою, мобільні телефони та сім-картки.