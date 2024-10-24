СБУ знову спрацювала на випередження, – експерт про зірвані теракти у Києві
Джерело:Блог Олексія Голобуцького
СБУ, попередивши криваві теракти у столиці, ще раз продемонструвала, що працює на випередження і перебуває на крок попереду ворога.
Про це пише політолог Олексій Голобуцький.
Зверніть увагу Найкращий переговорник, якого ми можемо відправити у Росію, – дрон від СБУ, – експерт
Експерт коментує затримання Службою безпеки двох російських агентів, які планували підірвати у людному місці Києва вибухівку з пластиду.
Служба врятувала життя десятків або навіть сотень жителів української столиці. Команда Малюка Василь Малюк – очільник СБУ – 24 Канал) стала не тільки автором постійних "бавовн" на території Росії, але і захищає мирних українців у тилових містах,
– акцентує політолог.
СБУ постійно діє на випередження
Голобуцький нагадує, що це не перший теракт в українській столиці, який попередила СБУ.
"Минула спроба влаштувати вибухи з масовими жертвами була 9 травня. І також завершилась арештом всіх російських агентів. Запобігання терактів – важливий напрям роботи для будь-якої спецслужби", – вважає експерт.
Голобуцький наголосив, що Росія зацікавлена у якомога більшій кількості жертв. Ворог хоче викликати паніку серед мирного населення.
"Втім результат для росіян один. Виконавці теракту затримані, замовники встановлені. Як встановлений і весь ланцюжок дій злочинців. Агентів ГРУ завербували через телеграм-канали – це традиційний останнім часом спосіб вербування. Тепер терористів чекає довічне ув'язнення", – резюмує політолог.
Нагадаємо раніше стало відомо, що СБУ і Нацполіція провели спільну операцію і затримали двох агентів Росії. Вони мали підготувати саморобний вибуховий пристрій та підірвати його в одному із багатолюдних місць столиці. Агенти мали використати два мобільних телефони, до яких потрібно було під'єднати детонатор з пластидом.