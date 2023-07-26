Готував повітряні удари по залізничних мостах Миколаєва: СБУ затримала російського агента

На Миколаївщині в ході контррозвідувальних заходів затримали ворожого інформатора. Чоловік займався підготовкою цілої серії російських ударів по по стратегічно важливих транспортних артеріях регіону.

Наразі підозрюваний вже перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років за ґратами.

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Фіксував переміщення ЗСУ й готував серію ударів по мостах

Для виконання ворожого завдання підозрюваний намагався виявити ключові залізничні мости, що задіяні для переміщення підрозділів Сил оборони на південний фронт. Окупанти подівалися порушити логістику забезпечення наших військ, залучених до контрнаступу.

Щоб отримати розвіддані зловмисник виходив на місцевість і приховано фіксував маршрути руху ешелонів з військовою технікою ЗСУ. Зібрані відомості він месенджером переправляв російській спецслужбі у вигляді медіафайлів з прив'язкою до місцевості та орієнтовною кількістю одиниць озброєнь українських захисників,

– зазначили в СБУ.

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Затриманий російський агент / Фото СБУ

Повідомляв про наслідки ракетних обстрілів

Окрім того, чоловік відстежував і передавав агресору інформацію про наслідки ракетних ударів Росії по цивільній інфраструктурі Миколаївщини. Його злочинні дії вже задокументували правоохоронці.

До речі, підозрюваного затримали за місцем проживання у Миколаєві. Під час обшуку виявили мобільний телефон, який він використовував для комунікації з агресором.

"За даними слідства, прихильник рашизму був активним користувачем прокремлівських телеграм-каналів, де неодноразово залишав власні антиукраїнські коментарі. Через деструктивну активність в інтернеті він потрапив у поле зору російської спецслужби, яка згодом дистанційно залучила його до співпраці", – зазначили в СБУ.

Затриманому повідомили про підозру за двома статтями. Його вже відправили в СІЗО. Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми.

ракетного удару по Краматорську. Ним виявився "розконсервований" агент ГРУ.