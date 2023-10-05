Тероризували понад 10 років: СБУ затримала "смотрящого" за Вінниччиною разом з його бандою
Джерело:Служба безпеки України
Працівники СБУ затримали "смотрящого" за Вінниччиною. Він разом зі свою бандою тероризував мешканців регіону понад 10 років.
Зловмисники тримали у страху мешканців Вінницької області. У підсумку було затримано так званого "смотрящого" за областю, відомого кримінального авторитета на прізвисько "Комар".
Важливо На Житомирщині спіймали банду, яка вимагала гроші з бійця і погрожувала його вагітній дружині
СБУ затримала "смотрящого" за Вінниччиною
Правоохоронці також затримали ще двох учасників злочинної групи. Серед них – підсанкційний "кримінальний авторитет", який має вплив у кримінальному середовищі.
Зловмисники понад 10 років тероризували місцевих жителів та "вибивали" з них гроші за неіснуючі борги. Вони діяли з особливою жорстокістю. Також бандити створювали штучні конфліктні ситуації, а потім вимагали великі суми грошей за "мирне" вирішення спорів.
У разі відмови платити "данину" – учасники угруповання погрожували потерпілим та їхнім близьким насильством і фізичною розправою, а також знищенням приватного майна,
– розповіли в СБУ.
За даними слідства, лідер банди "Комар2 та його поплічники також вимагали з місцевого підприємця 20 тисяч доларів і погрожували вбивством, якщо він не сплатить це. Під час передачі першої частини грошей СБУ затримала бандитів.
Наразі лідеру банди та її учасникам повідомили про підозру. Згодом зловмисникам обрали запобіжний захід – тримання під вартою. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
Банда на Вінниччині / фото СБУ
Інші подібні випадки
- Нагадаємо, раніше на Львівщині СБУ не лише викрила діяльність злочинного угруповання рекетирів, а й затримала його ватажка. Ним виявився Іван Дем'янець на прізвисько "Потап".
- Відомо, що зловмисники тероризували і намагались тримати в страху місцевих жителів.
- Окрім цього, військовий на Житомирщині став жертвою банди рекетирів. Вони хотіли отримати від нього значну суму грошей та погрожували вбити його вагітну дружину. У підсумку зловмисників викрила СБУ разом із Нацполіцією.