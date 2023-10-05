Тероризували понад 10 років: СБУ затримала "смотрящого" за Вінниччиною разом з його бандою

Працівники СБУ затримали "смотрящого" за Вінниччиною. Він разом зі свою бандою тероризував мешканців регіону понад 10 років.

Зловмисники тримали у страху мешканців Вінницької області. У підсумку було затримано так званого "смотрящого" за областю, відомого кримінального авторитета на прізвисько "Комар".

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СБУ затримала "смотрящого" за Вінниччиною

Правоохоронці також затримали ще двох учасників злочинної групи. Серед них – підсанкційний "кримінальний авторитет", який має вплив у кримінальному середовищі.

Зловмисники понад 10 років тероризували місцевих жителів та "вибивали" з них гроші за неіснуючі борги. Вони діяли з особливою жорстокістю. Також бандити створювали штучні конфліктні ситуації, а потім вимагали великі суми грошей за "мирне" вирішення спорів.

У разі відмови платити "данину" – учасники угруповання погрожували потерпілим та їхнім близьким насильством і фізичною розправою, а також знищенням приватного майна,

– розповіли в СБУ.

За даними слідства, лідер банди "Комар2 та його поплічники також вимагали з місцевого підприємця 20 тисяч доларів і погрожували вбивством, якщо він не сплатить це. Під час передачі першої частини грошей СБУ затримала бандитів.

Наразі лідеру банди та її учасникам повідомили про підозру. Згодом зловмисникам обрали запобіжний захід – тримання під вартою. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Банда на Вінниччині / фото СБУ

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