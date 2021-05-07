Погрожували насильством: СБУ затримала злочинців, які вимагали гроші у громадян

Одразу в декількох областях України затримали 7 осіб, четверо з яких – члени одного із добровольчих батальйонів. Учасники злочинного угруповання вимагали гроші у людей, погрожуючи насильством.

Діяльність міжрегіонального злочинного угруповання, учасники якого причетні до скоєння тяжких злочинів припинила Служба безпеки України. За інформацією слідства, вони мали корупційні зв'язки у правоохоронних органах.

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У пресслужбі СБУ пояснили, що відповідні зв'язки давали злочинцям доступ до матеріалів кримінальних проваджень, зокрема, інформацію щодо фігурантів справ, які згодом ставали "жертвами".

На основі отриманої інформації, зловмисники, застосовуючи психологічний тиск, погрожуючи насильством та фізичною розправою, вимагали гроші у громадян,

– мовиться у повідомленні пресслужби СБУ.

Вдалося зафіксувати факт вимагання грошей

Водночас оперативники задокументували факт вимагання 35 тисяч доларів у двох мешканців Київської області, яких підозрювали у вчиненні злочину. Задля отримання грошей зловмисники викрали одного з потерпілих та завдали йому тяжких тілесних ушкоджень.



Оперативники задокументували факт вимагання грошей злочинцями / Фото пресслужби СБУ

"Співробітники СБУ затримали зловмисників у Київській та Чернігівській областях. Це відбулося після одержання частини коштів від потерпілого у розмірі 8 тисяч доларів", – мовиться у повідомленні СБУ.

Що виявили під час обшуків

Також під час проведення понад 10 обшуків у зловмисників вдалося виявити:

вогнепальну та холодну зброю;

боєприпаси;

засоби спеціального зв'язку;

гроші в іноземній валюті;

інші докази протиправної діяльності.

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Наразі всім затриманим оголосили про підозру у межах кримінального провадження. Також розв'язують питання щодо обрання міри запобіжного заходу.