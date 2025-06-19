Готував атаку на комплекси "Нептун": СБУ затримала військового, який працював на розвідку Росії

Військова контррозвідка СБУ затримала ще одного російського агента, який готував повітряну атаку на українські ракетні комплекси "Нептун". Саме вони тримають під вогневим контролем прибережну акваторію Чорного моря.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на СБУ.

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Що відомо про чергового зрадника України

Так, 33-річного військовий Сил оборони, якого завербувала російська розвідка, мав передати ворогу геолокації підрозділу, де він проходить службу і який охороняє протикорабельні комплекси "Нептун" на півдні України.

У разі отримання відповідних координат, ворог планував здійснити по них комбінований удар з використанням дронів-камікадзе та крилатих ракет,

– вказують у контррозвідці.

Перед початком атаки куратор мав попередити агента про відхід на "безпечну" відстань від удару.

СБУ вдалося зірвати ворожі плани, своєчасно викривши "крота". Зрадника затримали, коли він готував агентурний "звіт" для російської розвідки.

У процесі розслідування також стало відомо, що фігурант додатково мав скоригувати ворожі обстріли по навчальних центрах ЗСУ, де раніше проходив військову підготовку.

Російський агент, що готував обстріли ЗСУ / фото прокуратури

За даними слідства, мобілізований потрапив у поле зору агресора під час поширення проросійських коментарів у чат-ботах міноборони Росії.

Діючи в інтересах держави-агресора, на офіційній сторінці МВС Росії у забороненій соціальній мережі "ВКонтакте" він опублікував зображення з Google-мапи з даними про розташування підрозділів Сил оборони України,

– повідомляє прокуратура.

При обшуках у затриманого вилучено телефон із доказами його роботи на ворога. Чоловіку повідомили про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Йому загрожує довічне з конфіскацією майна.

Зрадник перебуває під вартою без права на заставу / фото СБУ

Зауважимо, днями СБУ оголосила в розшук путініста Григорія Лепса. Йому висунули звинувачення за у фінансуванні дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж територій або державного кордону України.