СБУ затримала зрадників України у Харкові, Одесі та Сєвєродонецьку

За минулу добу, 12 березня, було затримано кількох громадян України, які збирали для окупантів розвідувальну інформацію

У відомстві зазначили, що робота Служби безпеки з виявлення ворожих агентів і диверсантів триває цілодобово. За добу в Україні виявили одразу 5 зрадників.

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Харківська область

СБУ викрила чоловіка, який працював на військові розвідку окупанта, йому дали прізвисько "Норд". У день вторгнення з ним відновив зв'язок так званий лідер "Харьківського супротиву" Вадим Шаропов. Він передав завдання: зібрати дані про дислокацію та маршрути руху ЗСУ, а також координати об’єктів інфраструктури, щоб окупанти здійснювали по ним ракетно-бомбові удари. СБу вдалося завчасно спіймати зрадника, до того як він зміг передати дані.

Також затримали подружжя, яке співпрацювало з ворожими спецслужбами: чоловік допомагав коригувати обстріли, а жінка пропагувала в соцмережах ідеї "руZZкого міра". Тепер вони обоє відповідатимуть за свої дії.

Одеса

Затримано агента, який збирав інформацію про захисні оборонні споруди, які сили самооборони облаштували в області. Він також збирав дані про громадян росії, які приєднались до війни проти окупантів.

Луганська область

СБУ викрила місцеву мешканку, котра допомагала ворожим військам бомбити Сєвєродонецьк. Зрадниця підтримувала зв'язок бойовиками так званої "ЛНР". Вони переконали її надсилати інформацію під приводом, що інакше окупанти знищать усе місто.

На всіх цих зрадників чекає в'язниця.