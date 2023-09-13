СБУ знешкоджує нових "агентів в рясах", – експерт про резонансне затримання в Одесі

СБУ продовжує затримувати "агентів в рясах" з УПЦ (МП), знешкоджуючи ключову мережу російських агентів. Саме вони, на думку експертів, були найбільш дисциплінованою структурою впливу держави-агресорки.

Про це пише політолог, екснардеп Олександр Черненко. На його думку, зараз СБУ ефективно знешкоджує цю мережу.

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"Святі отці" мають досить різноплановий фах. Тут і навідники, і агітатори за "чудовий русский мир", і прості інформатори. І от новий кримінальний профіль. СБУ знешкодила нового "агента в рясі", якого Росія використовувала для гібридної війни. Затримали ексдиякона УПЦ (МП), який відправляв ухилянтів за кордон під виглядом "церковних місіонерів". Переправляючи ухилянтів-місіонерів не тільки виконував "завдання центру", але і заробляв на власний "свічний завод". Послуга коштувала по 4 500 умовних одиниць з носа,

– пише експерт.

На думку політолога, на момент початку повномасштабного вторгнення УПЦ (МП) була найбільшою і найбільш дисциплінованою структурою впливу Росії у нас в країні.

Представники УПЦ (МП) багато років займались різноманітною підривною діяльністю. Це був один із головних інструментів впливу з боку Росії на доволі значну частину українського суспільства. Служба зараз розгрібає "авгієві стайні" проблем, які держава, на жаль, ігнорувала понад 30 років. І робить це жорстко і точно,

– підкреслює екснардеп.

Він додає, що пропагандисти намагаються використати цю історію на свою користь.

"Діяти доводиться обережно. "Росієлюби" на Заході намагається подати цю історію, як боротьбу з певною конфесією. У СБУ наполягають, що мова йде тільки про викриття агентів, яких у УПЦ (МП) інфільтровано дуже багато. Цитату голови СБУ Малюка про те, що "наявність ряси і кадила не є обтяжуючою обставиною, але вони не звільняють зрадників від законного покарання", слід роздати всім священникам УПЦ (МП). Зайвим не буде", – резюмує політолог.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що СБУ затримала ексдиякона УПЦ (МП), який відправляв ухилянтів за кордон під виглядом "церковних місіонерів".