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      СБУ викрила незаконне привласнення грошей Міноборони: деталі

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      СБУ викрила незаконне привласнення грошей Міноборони
      СБУ викрила незаконне привласнення грошей Міноборони / ssu.gov.ua

      У Дніпропетровській області СБУ викрила незаконну схему привласнення державних грошей, виділених на потреби ЗСУ. Представнику Міноборони та керівнику компанії-співучасника повідомили про підозри.

      Правоохоронці встановили, що протягом 2015 – 2017 років Міноборони та компанія з Кривого Рогу уклали низку договорів, пише пресслужба СБУ.

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      Комерсантам надали "протекцію" у межах угод на постачання відомству мастильних засобів,
      – йдеться у повідомленні.

      Загальна сума домовленостей – понад 33 мільйони гривень.

      За інформацією СБУ, компанія постачала до ЗСУ мастильні матеріали значно нижчої категорії якості, ніж зазначено в договорах. До офіційної документації постачальники внесли неправдиві дані про реальну вартість матеріалів.

      Правоохоронці визначили, що лише у межах виконання однієї з угод компанія завдала державі збитків у понад 1 мільйон гривень. Це підтверджують результати експертизи.

      Під час обшуків у високопосадовця ЗСУ та керівництва компанії правоохоронці вилучили докази протиправної діяльності. Представнику Міноборони та керівнику компанії повідомили про підозри.

      СБУ викрила незаконне привласнення грошей Міноборони
      СБУ викрила незаконне привласнення грошей Міноборони / Пресслужба СБУ

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Корупція Новини України Міністерство оборони України Гроші Збройні сили України Новини Дніпра СБУ
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