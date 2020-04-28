СБУ викрила незаконне привласнення грошей Міноборони: деталі

У Дніпропетровській області СБУ викрила незаконну схему привласнення державних грошей, виділених на потреби ЗСУ. Представнику Міноборони та керівнику компанії-співучасника повідомили про підозри.

Правоохоронці встановили, що протягом 2015 – 2017 років Міноборони та компанія з Кривого Рогу уклали низку договорів, пише пресслужба СБУ.

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Комерсантам надали "протекцію" у межах угод на постачання відомству мастильних засобів,

– йдеться у повідомленні.

Загальна сума домовленостей – понад 33 мільйони гривень.

За інформацією СБУ, компанія постачала до ЗСУ мастильні матеріали значно нижчої категорії якості, ніж зазначено в договорах. До офіційної документації постачальники внесли неправдиві дані про реальну вартість матеріалів.

Правоохоронці визначили, що лише у межах виконання однієї з угод компанія завдала державі збитків у понад 1 мільйон гривень. Це підтверджують результати експертизи.

Під час обшуків у високопосадовця ЗСУ та керівництва компанії правоохоронці вилучили докази протиправної діяльності. Представнику Міноборони та керівнику компанії повідомили про підозри.



СБУ викрила незаконне привласнення грошей Міноборони / Пресслужба СБУ