СБУ влучно потролила екс-силовиків, які перейшли на бік Росії: фото

На вулицях міста Донецька в день Служби безпеки України, 25 березня, з'явилися листівки з фото п'ятьох екс-спецслужбовців, які перейшли на бік окупанта в 2014 році.

Відповідні знімки оприлюднив у своєму блозі на сайті "Обозреватель" користувач з ніком "Фашик Донецький".

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"Вітаємо" гідних, чесних, відданих" співробітників "МДБ ДНР" з 27-річницею Служби безпеки України. Кому вони служать зараз?" – написала СБУ на листівках.



"Привітальні" листівки для зрадників

Співробітники СБУ розклеїли листівки, зокрема, на будівлі пошти, "республіканського ринку", "дорожньо-ремонтного будівельного управління".



На листівках фото екс-працівників СБУ



Донецьк рясніє "привітальними" листівками від СБУ

До слова, 24 березня перебіжчик з СБУ Василь Прозоров, як його називають російські ЗМІ, дав у Москві прес-конференцію. Там він зробив ряд абсурдних заяв. Мовляв, Київ причетний до збиття Boeing, а Гіві та Моторолу вбили українці. Також сказав, що в таємних в'язницях СБУ закатовують в'язнів.