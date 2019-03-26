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      СБУ влучно потролила екс-силовиків, які перейшли на бік Росії: фото

      2974 Читать новость на русском
      СБУ влучно потролила екс-силовиків
      СБУ влучно потролила екс-силовиків / www.obozrevatel.com

      На вулицях міста Донецька в день Служби безпеки України, 25 березня, з'явилися листівки з фото п'ятьох екс-спецслужбовців, які перейшли на бік окупанта в 2014 році.

      Відповідні знімки оприлюднив у своєму блозі на сайті "Обозреватель" користувач з ніком "Фашик Донецький".

      Читайте також: Прихопив секретні документи: екс-офіцер ЗСУ перейшов на бік проросійських бойовиків

      "Вітаємо" гідних, чесних, відданих" співробітників "МДБ ДНР" з 27-річницею Служби безпеки України. Кому вони служать зараз?" – написала СБУ на листівках.

      сбу
      "Привітальні" листівки для зрадників

      Співробітники СБУ розклеїли листівки, зокрема, на будівлі пошти, "республіканського ринку", "дорожньо-ремонтного будівельного управління".

      сбу
      На листівках фото екс-працівників СБУ

      сбу
      Донецьк рясніє "привітальними" листівками від СБУ

      До слова, 24 березня перебіжчик з СБУ Василь Прозоров, як його називають російські ЗМІ, дав у Москві прес-конференцію. Там він зробив ряд абсурдних заяв. Мовляв, Київ причетний до збиття Boeing, а Гіві та Моторолу вбили українці. Також сказав, що в таємних в'язницях СБУ закатовують в'язнів. 

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      Теги: Новини України Новини Росії Російська пропаганда Україна – Росія СБУ Новини Донецька Війна на Донбасі
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