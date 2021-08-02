СБУшні бл*ді, – Кива каже, що СБУ не арештувала нікого з його "тітушок"

Служба безпеки України викрила на Сході так званих "тітушок" нардепа Іллі Киви, причетних до тяжких злочинів. Сам політик вже відповів на це у відеозверненні, облаявши СБУ.

В СБУ оголосили, що заблокували діяльність угруповання, причетного до вчинення тяжких злочинів на ідеологічному підґрунті. Кива переконує, що СБУ не має матеріалів справи.

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Реакція Киви

Представник ОПЗЖ та лідер групи переконує, що СБУ нікого не арештувала. Крім того, Кива сказав, що свідка Олега Ширяєва нібито залякували та готувались до його ліквідації. За словами Киви, Ширяєв вже розказує у прокуратурі, як ці свідчення "вибивали".

СБУшні бл*ді в погонах...Моя організація жива. Скільки б ви бруду на неї не налили, нічого не зміниться,

– сказав Кива.

Кива назвав своїх "тітушок" чесними та порядними людьми.

Дивіться відеозвернення Киви (присутня нецензурна лексика):

Що відомо про угруповання