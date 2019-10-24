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      Сдача курдов: кто следующий может пострадать от дружбы с Трампом?

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      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / Фото из открытых источников

      Решение Дональда Трампа о выводе американских войск из северных районов Сирии стало, пожалуй, первым, которое осудили не только политики-демократы, журналисты и эксперты, но и руководители Республиканской партии – от лидера республиканского большинства в сенате Митча Макконелла до верного сторонника Трампа, сенатора Линдси Грэма.

      "Уход американцев на фоне эскалации турецко-курдского противостояния – это ночной кошмар для нашей страны со стратегической точки зрения," – заявил Макконелл. И его обеспокоенность можно понять – фактическая сдача курдов на милость турецкой армии ставит под вопрос саму концепцию американского глобального лидерства.

      К теме: "Победа Турции": что пишут западные СМИ о приостановке операции Эрдогана в Сирии

      И хотя после решения Трампа и начала турецкого наступления в Сирии Белый дом предпринял спешные действия, дабы исправить ситуацию, и вице-президент Майк Пенс убедил президента Турции Реджепа Эрдогана приостановить военную операцию против курдов – ощущение незащищенности американских союзников, которое возникло в мире после решения Трампа, никуда не исчезло. Понятно, почему после поездки в Анкару вместе с вице-президентом Пэнсом госсекретарь США Майк Помпео приехал в Иерусалим. Израиль – именно та страна, которой на фоне истории с курдами необходимы гарантии американской надежности. Но отнюдь не только Израилю.

      Во французских или украинских комментариях, появившихся после решения Трампа, сквозит та же растерянность. Французы, которые находились в северной Сирии вместе с американцами, остались в одиночестве перед наступающими турецкими солдатами, с которыми им даже пришлось столкнуться. Украинцы, понимая, что американская поддержка в последние годы удерживала Россию от агрессивных действий, задаются закономерным вопросом: не окажутся ли они в один прекрасный день в положении курдов? Тем более, после совета, который Трамп дал украинскому президенту Владимиру Зеленскому: "уладить конфликт" с Владимиром Путиным.

      А уладить какой-либо конфликт с Владимиром Путиным после истории с уходом американцев из Сирии будет еще сложнее. В созданной Трампом ситуации Путин ощущает себя, как рыба в воде, посредничая между курдами и режимом Башара Асада, поддерживая отношения с Ираном, Турцией и Израилем одновременно. Президент Эрдоган уже на этой неделе встретится с Путиным в Сочи – и я не удивлюсь, если после него в резиденции российского президента появится премьер-министр Израиля или президент Ирана.

      Если Трамп не хочет посредничать, этим займется Путин. Таков современный закон заполнения вакуума. И этот закон позволит российскому президенту выдвигать новые условия не только на Ближнем Востоке.

      Автор: Виталий Портников
      Источник: Детали

      Интересно: Трампа продолжает "плавить": США могут лишиться двух союзников

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      Автор: Блог Медіа
      Теги: Новини політики Новини України Війна на Донбасі Дональд Трамп Війна у Сирії Публікації Реджеп Ердоган
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