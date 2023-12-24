Sea Baby та "Мамай": у СБУ показали, які дрони відвойовують Чорне море

Росіяни вже не панують у Чорному морі. А все завдяки українцям та їхній винахідливості. Так, у СБУ показали морські дрони Sea Baby та "Мамай", які не дають ворогові спокою.

Як зазначають у Службі безпеки України, успішні спецоперації у Чорному морі наші захисники проводять не лише завдяки морському дрону Sea Baby. Також ворогові завдають чималої прочуханки завдяки іншому дрону, який отримав назву "Мамай".

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Чим особливий "Мамай"

Вперше про розробку цих надводних дронів у Службі безпеки розповіли військовому журналісту Андрію Цаплієнку. Також вони поділилися кількома деталями, які стосуються виробництва "Мамая".

Отже, наразі "Мамай" – найшвидший об'єкт у Чорному морі. Він здатний розвивати швидкість у 110 кілометрів на годину. Цей морський дрон створений для того, щоб маневрувати під шквальним вогнем ворога та торкнутися спусковим механізмом до борта ворога.

У СБУ розповіли про роботу морських дронів: дивіться відео

Відомо, що завдяки морському дрону "Мамай" цьогоріч вдалося залишити чималу пробоїну у танкері "SIG", а також великому десантному кораблі "Оленегорській горняк".

Якщо загалом говорити про успішні атаки СБУ по військово-морських силах Росії, то морські дрони під час атаки у жовтні 2022 року суттєво пошкодили фрегат "Адмірал Макаров" та ще три військові судна.

Цьогоріч, крім "SIG" та "Оленегорській горняк" перепало ракетоносіям "Самум" і "Павєл Державін", а також великому військовому буксиру "Ніколай Муру" та новітньому розвідувально-гідрографічному кораблю "Владімір Козицький".

У СБУ показали дрони, яких бояться росіяни у Чорному морі / Фото СБУ

Те, що зробили ми, ми фактично перевернули філософію, сам підхід у військово-морських операціях. Це виробництво (дронов – 24 Канал) перебуває на території України в одному з підземних заводів,

– розповів глава СБУ Василь Малюк.

До слова, "Sea Baby" – не просто дрон-камікадзе. Він ще й багатоцільова платформа, на яку можна встановлювати різне озброєння. І саме його використали, щоб успішно атакувати Кримський міст, ускладнивши ворогові логістику.

Звернімо увагу, що напередодні Василь Малюк анонсував для росіян нові сюрпризи у 2024 році. Правда, наразі він не розголошує деталі. Відомо лиш, що цілі будуть як на окупованій території, так і в російському тилу.