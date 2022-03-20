"Себе ми точно прогодуємо": Україна забезпечена продовольством на два роки вперед

Через напад Росії на Україну деякі експерти передбачали продовольчу катастрофу. На щастя, їжі в нас достатньо, тому українцям турбуватися про це не варто.

Українцям не варто турбуватися про те, що через війну, яку розпочала Росія, виникне проблема з продуктами. У нас достатньо своїх запасів, яких вистачить на тривалий термін.

Читайте також Сьогодні погоджено 7 гуманітарних коридорів: Верещук озвучила напрямки

Себе ми прогодуємо

Як зазначив заступник голови Офісу Президента Ростислав Шурма, ми забезпечені продовольством на достатньому рівні. Окрім того, в України є багато запасів.

"Ми з точки зору продовольства забезпечені зараз і будемо забезпечені в наступному році, тому що запасів пшениці, кукурудзи, соняшникової олії, базових продуктів сьогодні на складах, на елеваторах достатньо на 3 – 5 років, оскільки завжди ми 70 – 80% цього продукту експортували", – розповів він.

Дивіться також: Резерви НБУ зараз вищі, ніж були до війни