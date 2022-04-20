"Съеб*лись и кинули нас": частина окупантів готова бунтувати проти командирів

Російськи солдати озлоблені на власне керівництво та готові бунтувати проти них.

В перехопленій СБУ розмові окупант каже, що після повернення в Росію буде писати "цілий том" заяв у військову прокуратуру РФ.

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В телефонній бесіді військовий розповідає співрозмовнику про важкі бої, потрапляння в кільце, і про те, як їх залишили у лісі без води та їжі.

Також окупант сказав, що командири дають накази стріляти по цивільних, а тим, хто залишить пост, погрожують статтею за дезертирство. Окрім цього скаржиться солдат РФ і на те, що керівництво краде.

Наше командование, они получили провизию: сигареты, питание… Знаешь, что они сделали? Руководство наше съеб*лось, нах*й, нас кинуло и съеб*лось,

– каже окупант.

Співрозмовник каже, що таких командирів треба розстріляти, але наразі той готовий лише писати заяви в військову прокуратуру.

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