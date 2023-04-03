Як визначити брехню і чи можна обманути поліграф: фахівчиня поділилася секретами професії

Поліграфолог-поліцейська Юлія Волкова розповіла про особливості своєї роботи. Зокрема, вона розповіла, як працює поліграф.

Юлія сама з Маріуполя, там вона проживала разом зі своєю родиною. Однак у березні вона виїхала з окупованого міста. Наразі вона працює у поліції Київщини.

Дивіться також Це більше до психіатра, – ексагент КДБ про мету поїздки Лукашенка до Путіна

Як працює поліграф

Волкова розповіла, як працює поліграф. Вона зауважила, що це реакції нашої шкіри, дихання, тиск тощо.

"Наприклад, шкіра дуже гарно реагує на брехню. У кожного звичайно це все індивідуально. Наприклад, є таке поняття "апное" – це зупинка дихання. У деяких людей воно відбувається під час брехні. Тиск у когось під час брехні підвищується, у когось знижується", – сказала Юлія.

За її словами, для визначення індивідуальних реакцій людини перед основними блоками тестування проводяться стимульні. Це блок на ім’я та прізвище, де Юлія просить людину збрехати на її ім’я та прізвище. Тоді вона вже бачить, як реагує організм на брехню.

"Наступний блок – протидія поліграфній перевірці: чи робила людина щось, щоб обманути поліграф – наприклад, приймала заспокійливі, алкоголь або може наркотики якісь. Алкоголь, наприклад, може пригнітити реакції, вони будуть дуже слабкі – і я їх не зможу відслідкувати. Усі препарати, які впливають на нашу поведінку (алкоголь, заспокійливі, чи енергетичні засоби) і на наш психічний стан заважають мені знімати реакцію", – зауважила Юлія.

Поліцейська зауважила, що взагалі не можна проводити обстеження на поліграфі, коли в людини є психіатричне захворювання. Не рекомендується тестувати вагітних жінок: через стрес і гормональний – їх психічний стан змінено, тому він не вписується в усталені норми.

Чи можна обманути поліграф

Юлія наголосила, що поліграф обманути не можна. "Бо поліграф – це металева коробочка. Вона нікого не ненавидить, не любить, не ставиться упереджено. Якщо правильно проведено тестування, якщо людина в нормальному стані, вона здорова – поліграф обманути не можна", – зазначила вона.

Вона наголосила, що навіть якщо людина простудилась й випила якийсь "Німесил" – її тестувати не можна. Коли людина йде на поліграф, її попереджають про те, що не можна нічого приймати, додала Юлія.