Секрети "Фабрики мрій"

Технології захоплення руху розширюють можливості режисерів.

Від Ґолума з трилогії "Володаря перснів" до Беовульфа - роль акторів, що беруть участь в створенні анімаційних персонажів, тепер не обмежується лише озвучуванням діалогів. Останні технології захоплення руху дозволяють режисерам та розробникам відеоігор переносити реалістичні рухи та емоції на анімованих героїв з допомогою груп спеціальних акторів. Рубен Ленгдон - голлівудський актор. Вам, напевно, незнайоме його обличчя чи ім'я, і неспроста - Рубен належить до невеличкої групи акторів, які виконують роль моделей при створенні віртуальних персонажів для фільмів, телевізійних шоу та ігор. Гранди кінематографу сьогодні все частіше звертаються у своїй роботі до технології захоплення руху на кшталт тієї, яку використав у своєму фільмі "Беовульф" Роберт Земекіс: Стівен Спілберг разом з Пітером Джексоном використовують її зараз протягом зйомок "Тентена", а Джеймс Кемерон - в давно очікуваному "Аватарі". Застосували цей цифровий метод і в останній, п'ятій частині відомої ігрової серії Resident Evil.Рубен Ленгдон (актор): "Я працюю з Джеймсом Кемероном вже два з половиною роки і завдяки йому побачив багатий арсенал останніх технологій, якими послугуються сьогодні режисери. Багато з них ми використовуємо у грі. Кемерон завжди у стані розвитку, він невпинно розширює межі можливого в сфері технологій реального часу. Завдяки йому з'явились такі речі, як віртуальна камера та інше."І хоча вам може видатися, що у відеоіграх немає акторів, РУбен ЛЕнгдон зі своїм колегою по ремеслу TJ Storm є головними персонажами гри Resident Evil. TJ Storm (актор): "Коли ми одягали перші костюми, багато років тому, білі кульки на них були великими та дуже твердими, а тому коли хтось падав, то забивався не на жарт. Тепер вони м'які. Усе змінилось. Увійти тепер в роль складніше, ніж залізти в костюм. А він розроблений з математичною точністю, надзвичайно комфортний та просто досконалий."Білі кульки, що рясно вкривають дивні костюми, які змушені носити актори, є спеціальними маркерами. Завдяки їм камери відслідковують положення та рухи тіла. Сьогодні актори вже можуть одразу спостерігати на студійному екрані за своїм альтер-его, яке дзеркально відтворює їхні рухи у віртуальному середовищі. Комп'ютер моментально аналізує дані, які отримує від камер, і перетворює їх в анімацію.Рубен Ленгдон (актор): "Можливість бачити себе на екрані дає акторові надзвичайно багато в плані того, як йому краще рухатися. Досі на цьому етапі зйомки нам доводилось здогадуватися, як усе виглядатиме. Тепер же ми бачимо в реальному часі, як виглядає герой, як він рухається."Родзинкою усього процесу є те, що творці фільмів та ігор називають "віртуальною камерою". За допомогою неї, так би мовити, наносять останні штрихи. Після того, як актори виконали усі трюки, а комп'ютери опрацювали дані, цю камеру можна рухати навколо сцени зйомки, щоб обрати нові кути, плани та переміщення. Причому на цьому етапі кіновиробництва потреби в акторах вже більше немає.