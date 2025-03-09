Секретну базу Центрального розвідувального управління випадково розкрили через плани уряду США продати частину держнерухомості. Об'єкт опинився у списку будівель на продаж.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Telegraph. Зауважимо, що до цього інциденту насамперед причетний Департамент ефективності уряду США (DOGE).

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Як розсекретили секретну базу ЦРУ

Секретний об'єкт у штаті Вірджинія випадково опинився в урядовому списку будівель, запланованих на продаж. Він увійшов до переліку нерухомості, підготовленого Департаментом ефективності уряду (Doge), створеним Ілоном Маском.

За даними видання, пізніше об'єкт був невідомим чином вилучений з переліку разом з сотнею інших будівель. Doge прагне скоротити витрати на оренду урядових офісів, які щороку обходяться бюджету США у 5,23 мільярда доларів.

The Telegraph пише, що нещодавно Управління загального обслуговування оприлюднило список із 443 будівель, які вважаються "надлишковими". Серед них була будівля у Чикаго, де зберігають президентські записи Барака Обами.

Водночас існування секретного об'єкта ЦРУ у Вірджинії не було таємницею. Місцеві жителі та влада округу Ферфакс добре знали про нього. Журнал Wired навіть називав цю базу "найгірше збереженою таємницею".

Втім, на самій будівлі не було жодних позначень, що могли б вказувати на її зв'язок із розвідувальним управлінням. Журналісти видання звернулися до Білого дому за коментарем, але ЦРУ відмовилося від будь-яких заяв щодо інциденту.

До слова, нещодавно колишній очільник ЦРУ Джон Бреннан накинувся на Трампа через те, що США припинили надавати Україні військову допомогу та розвіддані, щоб змусити Київ укласти мирну угоду з Росією.