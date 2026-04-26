Це важко, – військовослужбовиця чесно розповіла про сексизм в армії

ЗСУ дедалі розвиваються і позбуваються стереотипів. У 2022 році було важко уявити, що з'явиться жіночий підрозділ операторів БпЛА, що серед командирів також будуть жінки. Вони пройшли не тільки пекло війни, а й шлях, коли їм довелося доводити, що мають право обіймати певні посади у війську нарівні чоловіків.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу зазначила військовослужбовиця, пресофіцерка полку "Айдар" Анастасія Муцей, додавши, що сама пройшла цей період, бувши на посаді бойової медикині. Окрім вдосконалення професійних навичок треба було ще й виборювати право цим займатися, ходити як медик на бойове завдання разом з побратимами-штурмовиками.

Чи є сексизм в ЗСУ?

Військовослужбовиця, пригадуючи свій шлях у Збройних силах, розповіла, що тоді довелося приховувати власну жіночність, а перетворитись на солдата, який однаково з чоловіками виконує завдання. Муцей нагадала, що за попередніми підрахунками, в ЗСУ сьогодні несуть службу орієнтовно 100 тисяч жінок. З її слів, кожна 5-та – займає офіцерську посаду.

Жінки не просто довели світу і Україні, що здатні виконувати однакові з чоловіками завдання, а іноді й керують і в них це краще виходить. Звичайно, нам є куди рости. В нас ще багато роботи попереду, бо сексизм в армії все ж таки залишився. Це важко,

– констатувала пресофіцерка полку "Айдар".

Вона наголосила, що жіноцтву потрібно його викорінювати для того, щоб жінки у війську могли вільно себе відчувати. Анастасія Муцей переконана, що у військовослужбовиць є своя унікальна суперсила і її варто застосовувати на війні.

"Було б файно, якби ми могли це також приносити з собою. Не тільки показувати свою витримку і навички, як солдата, а й внести те, чим наділена тільки жінка", – озвучила Муцей.

Кожна знайде для себе місце в армії

Пресофіцерка полку "Айдар" зауважила, що якщо жінка вирішила долучитись до ЗСУ, то точно зможе там себе знайти, не варто применшувати свою цінність у складі Збройних сил. Каже, що жінки, яких побачила за час своєї служби, потрапляючи у військо, розквітали.

"В нас настільки виросла армія, що для кожного там знайдеться за фахом посада. Я була на форумі ветеранської політики, там була жінка, яка служить з 2018 року на посаді бойового медика. Зараз вона до себе на службу запросила свою доньку, яка прийшла до неї в частину діловодом. Вони вдвох суперефективні та корисні на своєму місці", – переконана Муцей.

Тому, з її слів, на тилових й бойових посадах є чималий обсяг роботи й жінки з цим здатні впоратися.

До відома! Радниця Генштабу ЗСУ Оксана Григор'єва повідомила, що в українській армії несуть службу понад 75 тисяч жінок. Щороку спостерігається приріст в 7%. У 2022 році на початку повномасштабної війни їх була 31 тисяча. Нині в Збройних силах понад 11 тисяч жінок-офіцерок, на бойових посадах – орієнтовно 20 тисяч.

Освідчення друзів і смачний обід: про щасливі миті на війні

Підсумовуючи, Анастасія Муцей підкреслила, що розцінює свою військову службу, як ще одне окреме життя. Каже, що армія подарувала їй чудових товаришів.

Пам'ятаю, як ці мої друзі освідчувалися один одному. Це були неймовірно щасливі миті. Або коли повертаєшся з завдання, з якого думав, що не повернешся, палиш цигарку і це був дивовижний час. Або коли ми з моєю посестрою їздили у прифронтове село і там знаходили креветки, варили їх, це теж було нереально,

– пригадує Муцей.

Військовослужбовиця наголосила, що ніколи війну не романтизує, але при цьому констатує, що романтика на ній дійсно є, як і щасливі миті, які довелося самій не раз пережити.

Військовий шлях Муцей: перше потрясіння та хвиля хейту від жінок