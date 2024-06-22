Українок, яким обіцяли роботу в Іспанії, утримували в сексуальному рабстві, – Європол

В Іспанії Європол разом із місцевою поліцією викрив злочинну групу, яка займалася торгівлею людьми. Підозрювані обіцяли потерпілим (переважно українкам) роботу, але насправді піддавали жінок сексуальній експлуатації.

Про це повідомили у пресслужбі Європолу 21 червня.

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В Іспанії затримали підозрюваних в сексуальній експлуатації українок

У Європолі розповіли, що злочинна група, яка діяла з 2020 року, вербувала жінок в інтернеті, переважно через соцмережі. Вони видавали себе за менеджерів кадрового агентства. Так, жертвами злочинців були переважно українки, але зловмисники також експлуатували громадянок Білорусі. Їм пропонували законну роботу в індустрії розваг і туризму.

Жінок привозили до Іспанії з туристичними візами, обіцяючи посади хостес та адміністратора. На місці українок закликали подавати документи на тимчасовий захист у зв'язку з війною в Україні, після чого вони отримували дозвіл на проживання в Іспанії.

Проте замість обіцяного трудового договору потерпілих піддавали сексуальній експлуатації в іспанському нічному клубі в Ель-Ехідо (Альмерія). Самі ж зловмисники отримували величезні незаконні доходи.

Жертв розміщували у трьох будинках, наданих однією особою, яка керувала нічним клубом. Ізолюючи жертв від решти суспільства, торговці людьми намагалися мінімізувати ризики викриття поліцією або втечі жінок, що дозволяло їм утримувати, контролювати та повністю експлуатувати жертв,

– розповіли деталі у Європолі.

Зрештою, було викрито схему й затримано 5 людей, включно з ймовірним лідером групи. Серед затриманих – громадянин Іспанії, 2 росіян та 2 громадян України.



В Іспанії затримали підозрюваних в сексуальній експлуатації українок / Фото Європол

Також поліція вилучила "два розкішні автомобілі, готівку, електронне обладнання, трудові договори на роботу у сфері послуг та інші різні документи, пов'язані з клубом, де експлуатувалися жертви".



Злочинці отримували величезні незаконні доходи / Фото Європол



В Іспанії заарештували 5 зловмисників, підозрюваних в сексуальній експлуатації українок / Фото Європол

Наголосимо, що слідчі вже встановили щонайменше 14 жінок, які постраждали від сексуальної експлуатації.