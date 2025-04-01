Зникли тиждень тому: тіла понад 10 гуманітарних працівників знайшли в Газі у "братській могилі"

Тіла більше, ніж десятьох гуманітарних працівників знайшли на півдні Гази у "братській могилі". Це трапилося через тиждень після того, як вони зникли безвісти після атак ізраїльських сил.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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У Газі в "братській могилі" знайшли тіла зниклих гуманітарних працівників

Зазначається, що 14 тіл знайшли в південному районі Рафах у неділю, 30 березня. 8 із загиблих ідентифікували як членів Палестинського товариства Червоного Півмісяця (PRCS), 5 – як співробітників цивільної оборони, а ще одного – як співробітника агентства ООН, йдеться в заяві PRCS. Вказується, що один медик Товариства Червоного Півмісяця вважається зниклим безвісти.

Раніше, минулого четверга, на місці події вдалося знайти тіло п'ятнадцятої людини – працівника цивільної оборони. При цьому в PRCS повідомили, що їм спочатку було відмовлено в доступі до цього району.

У виданні пишуть, що минулого тижня у PRCS заявили, що 9 їхніх техніків екстреної медичної допомоги зникли безвісти 23 березня, коли ізраїльські війська обстріляли машини швидкої допомоги і пожежні машини в південній частині Рафаха.

У відповідь ізраїльські військові заявили, що обстріляли машини швидкої допомоги і пожежні машини, оскільки вони "використовувалися як прикриття для бойовиків ХАМАСу і Палестинського ісламського джихаду".

Гуманітарні організації та ООН висловили обурення з приводу цих нападів, які Міжнародна федерація Червоного Хреста і Червоного Півмісяця назвала "найбільш смертоносними" для їхніх працівників за майже десять років.

Це масове вбивство нашої команди є трагедією не тільки для нас в Палестинському товаристві Червоного Півмісяця, а й для гуманітарної діяльності та людства, – йдеться в заяві PCRS, в якій "напад на медиків назвали воєнним злочином", що карається міжнародним правом.

Управління ООН з координації гуманітарних питань (UNOCHA) повідомило, що тіла знайшли після "складної тижневої рятувальної операції" з використанням бульдозерів і важкої техніки, щоб витягти жертв і їхні побиті транспортні засоби з-під піску.

"Працівники охорони здоров'я ніколи не повинні бути мішенню. І все ж ми сьогодні тут, розкопуючи масову могилу перших служб реагування та медиків", – заявив Джонатан Віттолл, голова UNOCHA на окупованих палестинських територіях.

На відео, яке опубліковали UNOCHA, видно, як бульдозер риє ґрунт і пересуває уламки, а рятувальники використовують лопати, щоб дістатися до постраждалих. Було помічено, як кілька тіл діставали з піску, деякі були одягнені в жилети PRCS.

Як вказали в UNOCHA, попередня інформація свідчить про те, що першу групу гуманітарних працівників, направлених у цей район, було вбито ізраїльськими військами 23 березня. Інші бригади екстреної допомоги зазнали ударів протягом наступних кількох годин, коли вони шукали своїх зниклих безвісти колег.

"Один за одним їх били, їхні тіла збирали і ховали. Ми викопуємо їх у формі, в рукавичках", – сказав Віттолл.

Карети швидкої допомоги, а також транспортні засоби ООН і цивільної оборони були знайдені розчавленими та закопаними під піском, додав Віттолл, звинувативши ізраїльські сили в спробі приховати місце події.

В CNN вказали, що їхні журналісти звернулися до ізраїльських військових за коментарем.

За даними PRCS, їхні гуманітарні працівники вирушили в район Рафаха Аль-Хашашин 23 березня, коли вони зазнали нападу.

"Ізраїльські сили взяли в облогу цей район, що призвело до повної втрати зв’язку з нашими командами", – повідомили у PRCS.

Через кілька годин Цивільна оборона Гази повідомила, що 6 її співробітників також зникли безвісти після того, як їх відправили в ту саму територію.

Раніше ізраїльські військові повідомили CNN, що їхні війська того дня відкрили вогонь по "підозрілих транспортних засобах", включаючи машини швидкої допомоги та пожежні машини, які рухалися до військ без попередньої координації, використання фар або аварійних сигналів.