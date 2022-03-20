З села Бобрик вдалося евакуювати 1600 людей, – Тимошенко

Україна всіма можливими силами намагається евакуйовувати своїх громадян із зон бойових дій. Відтак, з села Бобрик вдалось евакуювати 1600 людей.

Врятовані люди прибули у місто Бровари на Київщині. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

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20 автобусів та 250 авто з села Бобрик прибули в Бровари. Евакуйовано 1 600 людей,

– заявив він.

Також Тимошенко зазначив, що серед евакуйованих є 843 дитини.

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