З села Бобрик вдалося евакуювати 1600 людей, – Тимошенко
20 березня 2022 , 19:47Читать новость на русском
Джерело:Кирило Тимошенко в телеграмі
Україна всіма можливими силами намагається евакуйовувати своїх громадян із зон бойових дій. Відтак, з села Бобрик вдалось евакуювати 1600 людей.
Врятовані люди прибули у місто Бровари на Київщині. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.
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20 автобусів та 250 авто з села Бобрик прибули в Бровари. Евакуйовано 1 600 людей,
– заявив він.
Також Тимошенко зазначив, що серед евакуйованих є 843 дитини.
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