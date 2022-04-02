У селах на Херсонщині є загиблі і тяжко поранені: евакуювати людей з Олександрівки не вдалось

У селах Станіславської громади Херсонської області є загиблі і тяжко поранені. Також втретє не вдалось евакуювати людей зі селища Олександрівка.

Таку інформацію повідомив голова Станіславської ТГ Іван Самойленко, передає видання Суспільне.

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Голова громади повідомив, що сьогодні, 2 квітня, вже втретє не дали дозволу проїхати до Олександрівки. Проте вдалось евакуювати жителів Станіслава до Херсона.

Зі сторінок у соціальній мережі вийшла недостовірна інформація про наявний "зелений коридор" для виїзду з села. Ми одразу з секретарем поїхали на блокпост. Нам сказали, що це не так. Почався обстріл, і ми повернулись,

– зазначив Іван Самойленко.

За його словами, сьогодні затримали трьох чоловіків на велосипедах і поки їх не відпускають. Голова наполегливо закликав всіх перебувати в укриттях.

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