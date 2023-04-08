Під час штурму храму на Київщині помер чоловік, – ЗМІ

У селі Липовець Київської області стався трагічний випадок. Під час штовханини біля місцевого храму помер чоловік.

Місцеві парафіяни хотіли вигнати з храму московських попів. Один з чоловіків загинув.

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Що відомо про смерть чоловіка біля храму

Як зазначають ЗМІ, за словами жителів Липовця, раніше сільська громада ухвалила рішення про перехід храму в підпорядкування ПЦУ. Тож у суботу, 8 квітня, до церкви прийшли парафіяни з вимогою до священника УПЦ передати їм ключі.

Коли піп відмовився це робити, люди спробували зайти до храму. Однак, представники УПЦ МП заважали це зробити. Як наслідок, розпочалася штовханина.

Поряд із місцем події перебував місцевий житель. Чоловікові раптово стало погано. На жаль, він помер.

За уточненими даними померлий мав хворобу серця. Як зазначають в поліції, слідів насильницької смерті на тілі чоловіка не виявлено,

– зазначає видання.

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Реакція УПЦ МП

В УПЦ заявили, що загиблий – "один з активістів ПЦУ".

Чоловік під час "захоплення храму" намагався вихопити хрест, однак на місці помер від серцевого нападу,

– заявили в УПЦ МП.

24 Канал намагається отримати коментар поліції Київщини.