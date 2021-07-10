Поселення трипільців V тисячоліття до нашої ери знайшли на Хмельниччині

На трипільське поселення приблизно V тисячоліття до нашої ери натрапили учасники археологічної експедиції. Це сталося біля Голоскова Кам'янець-Подільського району.

Про знахідку повідомив науковий співробітник Кам'янець-Подільського державного історичного музею-заповідника Петро Болтанюк. За його словами, розкопки проводили на місці, де залишки поселення вже виявляли.

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Утім, це було понад 70 років тому – ще в 1947 році. Тоді краєзнавець Микола Бурковський знайшов ознаки трипільської культури. Але досліджень цієї території відтоді не проводив ніхто.

Мовиться про землю біля села Голосків Кам'янець-Подільського району. У 2021 там зібралися на археологічну експедицію науковці, студенти та магістранти-історики.

У траншеї посеред поля археологи на глибині у півтора метра знайшли кам'яну кладку з червоних цеглин.



Залишки житла трипільців знайшли на глибині у півтора метра / Фото Суспільного

Учасник експедиції Євгеній Левінзон розповів, що ці цеглини – характерне для трипільського поселення перекриття між поверхами. Власне, трипільці будували наземні глинобитні двоповерхові хати з дерев'яними каркасами.

Трипільці часто переселялися з місця на місце, раз на 50 – 80 років. Свої поселення вони спалювали перед переїздом. Науковці називають різні причини цього – і виснаження ґрунтів, і якісь ритуальні речі, і запобігання спалахам епідемій,

– пояснив науковець.

Інша учасниця експедиції Олександра Бєлік підрахувала, що знайдене трипільське поселення розташовувалося на площі приблизно в 10 гектарів.

Петро Болтанюк додав, що про наукову цінність знайденого говоритимуть пізніше – коли матеріал пройде камеральне опрацювання на предмет цікавості та унікальності.

за попередніми даними, знайдені залишки кераміки датовані приблизно останньою третиною V – початку IV тисячоліть до нашої ери.

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