Селище Золочів на Харківщині обстріляли реактивними системами "Ураган": загинули 5 людей

Російські вбивці атакували селище Золочів 15 березня. Через це загинули 5 людей, а троє отримали поранення.

Рашисти застосували реактивні системи "Ураган". Про це розповів селищний голова Віктор Коваленко.

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"Обстріл розпочався о 13:30. Стріляли з реактивних систем "Ураган". На жаль, у нас п'ятеро загиблих — бабуся за 70, 34-річна жінка, 19-річний юнак і 2 чоловіки до 40 років", – розповів Коваленко.

Гасили пожежу

За словами селищного голови, снаряд влучив у будинок. Всі люди, що загинули, жили по сусідству. Вони вийшли гасити пожежу і саме там стався вибух.

Троє чоловіків, які перебували поряд, отримали поранення. Двох з них госпіталізували.

Усього з боку Козачої Лопані прилетіло до півтора десятка снарядів. Пошкоджено сільськогосподарське підприємство. Більшість снарядів попали по городах у мікрорайоні Макарівка — на краю Золочева,

– сказав Коваленко.